ГБР задержало чиновника Госстройконтроля на взятке

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на получении взятки прямо в помещении Центра предоставления административных услуг чиновника Государственного архитектурно-строительного контроля города Стрый Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГБР в Facebook.

По версии следствия, он требовал от предпринимателя 4 тысячи долларов за решение вопроса относительно ввода в эксплуатацию нежилого помещения площадью 790 м.

"Подумав некоторое время, начальник отдела органа, который должен контролировать законность и соблюдение нормативов в сфере архитектуры и строительства, решил увеличить сумму взятки до 5500 долларов, с чем его и задержали", - говорится в сообщении.

Во время обыска в кабинете чиновника изъяли 12,3 тысяч долларов. Ему объявили о подозрении в вымогательств и получении неправомерного вознаграждения.

Напомним, 25 декабря следователи ГБР в Киеве разоблачили схему вымогательства 800 тысяч гривен чиновниками госпредприятия "Артемсоль" и сотрудниками правоохранительных органов. Взятки требовались за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денег за выполненные подрядные работы, заказчиком которых было государственное предприятие.

Кроме того, силовики заподозрили трех инспекторов Львовской таможни Государственной фискальной службы в злоупотреблении положением, что нанесло свыше 2 миллионов гривен ущерба государству.