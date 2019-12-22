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ДБР викрило зловживання на Львівській митниці

Новини » Суспільство     22.12.2019 - 12:26
ДБР викрило зловживання на Львівській митниці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через зловживання митників бюджет недоотримав понад 2 млн гривень

Правоохоронці запідозрили трьох інспекторів Львівської митниці Державної фіскальної служби у зловживанні становищем, що нанесло понад 2 мільйони гривень збитків державі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, двоє головних інспекторів митного поста "Західний" спільно з держінспектором відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці налагодили злочинну схему розмитнення вантажівок MAN із заниженням митної вартості.

"Підозрювані не перевіряли відомостей, що містяться у документах, які підтверджують митну вартість іноземних вантажівок та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що внаслідок злочинної діяльності посадовців державний бюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини, посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР викрили корупційну схему головного державного інспектора Харківської митниці. В результаті злочинної діяльності бюджет втратив пів мільйона гривень. Чиновнику повідомили про підозру по ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, йому загрожує ув'язнення на строк від 3 до 6 років.

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