ДБР про можливий обмін Медведчука: не вплине на розслідування справ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ДБР Тетяни Сап'ян в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Обмін політичного діяча на наших військових - це більше політичний процес. Не ДБР і не слідчі будуть приймати це рішення", - сказала вона.

За її словами, ДБР продовжить збирати доказову базу, тому що два кримінальні провадження знаходяться саме в Бюро, де підозрюваний проходить Медведчук. Сап'ян додала, що розслідування цих справ продовжиться незалежно від політичного рішення.

"Щоб вони (кримінальні справи - ред.) потрапили до суду і було винесено рішення", - підкреслила спікер ДБР.