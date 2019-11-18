В ДБР створений підрозділ для розслідування справ Майдану

У Державному бюро розслідувань створено підрозділ для розслідування справ Майдану. Про це повідомовив директор ДБР Роман Труба на своєму Telegaram-каналі.

Труба зазначив, що після завершення Генпрокуратурою всіх процесуальних дій та передачі ДБР матеріалів кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи.

"В ДБР створений підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках", - повідомив він.

Зазначимо, що через те, що Верховна рада не проголосувала необхідні поправки в закон про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування, слідство в справах Майдану зупиниться з 20 листопада.

Раніше повідомлялося, що в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках.

РБК-Україна писало, що нещодавно Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву.