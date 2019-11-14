ДБР почало розслідування через пожежу на військовому складі у Вінницькій області

Фото: місце пожежі (dbr.gov.ua)

Слідство перевіряє три версії виникнення пожежі

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) встановлюють обставини пожежі на речовому складі військової частини А1619 у місті Гайсині Вінницької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що наразі слідство перевіряє три версії, серед яких підпал складу невстановленою особою, яка може бути причетна до розкрадання майна військової частини; самозаймання; коротке замикання електромережі.

У ДБР повідомили, що внаслідок пожежі знищено військове майно: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, понад 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води.

Фото: місце пожежі (dbr.gov.ua)

Раніше військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на території речового складу військової частини у Гайсині Вінницької області.

РБК-Україна раніше писало, що на одному зі складів зберігання речового майна військової частини у Вінницькій області сталася пожежа. На її ліквідацію пішло майже чотири години. В результаті події ніхто не постраждав. Пожежа охопила понад 200 квадратних метрів.