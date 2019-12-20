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ДБР викрило на корупційній схемі головного інспектора Харківської митниці

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 11:41
ДБР викрило на корупційній схемі головного інспектора Харківської митниці
Фото: затримання чиновника (dbr.gov.ua)

Йому вручили підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань в Полтаві викрили корупційну схему головного державного інспектора Харківської митниці, на якій бюджет втратив пів мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідство встановило, що митник, діючи в інтересах юридичної особи-імпортера, вніс в офіційні бази даних недостовірні відомості про класифікацію обладнання для обробки деревини. Через це імпортер розмитнював товар за пільговою ставкою.

"Внаслідок дій митника, державний бюджет недоотримав податки в сумі понад 500 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Чиновнику повідомили про підозру по ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань направило до суду справу заступника начальника відділу ГУ ДФС в Києві, якого підозрюють в отриманні 12 тис. доларів хабаря.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львові затримали двох митників і прикордонників, які за хабарі забезпечували безперешкодне ввезення товарів на територію України.

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