ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР разоблачило на коррупционной схеме главного инспектора Харьковской таможни

Новости » Происшествия     20.12.2019 - 11:41
ГБР разоблачило на коррупционной схеме главного инспектора Харьковской таможни
Фото: задержание чиновника (dbr.gov.ua)

Ему вручили подозрение

Следователи Государственного бюро расследований в Полтаве разоблачили коррупционную схему главного государственного инспектора Харьковской таможни, на которой бюджет потерял полмиллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что таможенник, действуя в интересах юридического лица-импортера, внес в официальные базы данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины. Из-за этого импортер растамаживал товар по льготной ставке.

"Вследствие действий таможенника, государственный бюджет недополучил налоги в сумме свыше 500 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от трех до шести лет.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований направило в суд дело заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, которого подозревают в получении 12 тыс. долларов взятки.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львове задержали двух таможенников и пограничника, которые за взятки обеспечивали беспрепятственный ввоз товаров на территорию Украины.

В Госбюро расследований могут перейти 15 следователей по делам Майдана, - Чумак В Никополе полицейский требовал взятку за не открытие уголовного дела
Новости Украины ГФСГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь