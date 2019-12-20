ГБР разоблачило на коррупционной схеме главного инспектора Харьковской таможни

Фото: задержание чиновника (dbr.gov.ua)

Ему вручили подозрение

Следователи Государственного бюро расследований в Полтаве разоблачили коррупционную схему главного государственного инспектора Харьковской таможни, на которой бюджет потерял полмиллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что таможенник, действуя в интересах юридического лица-импортера, внес в официальные базы данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины. Из-за этого импортер растамаживал товар по льготной ставке.

"Вследствие действий таможенника, государственный бюджет недополучил налоги в сумме свыше 500 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от трех до шести лет.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований направило в суд дело заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, которого подозревают в получении 12 тыс. долларов взятки.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львове задержали двух таможенников и пограничника, которые за взятки обеспечивали беспрепятственный ввоз товаров на территорию Украины.