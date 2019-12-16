Посадовця ДФС у Києві судитимуть за шахрайство та хабарництво

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Він вимагав 12 тис. доларів у підприємця

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до суду справу заступника начальника відділу ГУ ДФС у Києві, якого підозрюють в отриманні 12 тис. доларів хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника директора ДБР Ольгу Варченко у Facebook.

Зазначається, що за версією слідства, правоохоронець пообіцяв приватному підприємцю допомогти закрити кримінальне провадження проти нього та повернути документи, вилучені під час обшуків. Свої послуги він оцінив у 12 тис. доларів.

"Службовець ДФС не лише вимагав хабаря у підприємця, але й ошукав його, знаючи, що впливати на слідчих, що відкрили кримінальне провадження, він жодним чином не може", - зазначила Варченко.

Тепер правоохоронцю загрожує до 8 років в'язниці (ч. 3 ст. 190 ККУ).

РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили службову особу Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУДФС у Київській області під час одержання хабаря від приватного підприємця. Він вимагав 2,5 тис. доларів за не вжиття дій з примусового стягнення податкового боргу.

Раніше слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові затримали двох митників і прикордонників під час отримання неправомірної вигоди.