ДБР розслідує участь слідчих органів у схемах з "оборонкою"

Оперативні дії для Державного бюро розслідувань буде проводити поліція

Государственное бюро расследований (ГБР) ведет дело о взятках, которые могли получить силовики за закрытие дел против компаний, участвовавших в схемах разворовывания в "Укроборонпроме". Об этом директор ГБР Роман Труба заявил на заседании временной следственной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

Оперативные действия для Государственного бюро расследований будет проводить Национальная полиция.

"В материалах журналистского расследования фигурируют представители НАБУ, СБУ, ГПУ, ГФС и СНБО. 12 марта начато уголовное производство по фактам возможного получения неправомерной выгоды служебными лицами этих органов", - уточнил он.

Известно, что производство открыто по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса.

"Мы также сейчас пытаемся получить доступ к материалам уголовных дел, открытых другими органами в рамках расследования", - сказал Труба.

Напомним, в расследовании программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, САП, ГПУ и ГФС были замешаны в схемах хищения в "Укроборонпроме". В ГПУ отреагировали и заявили, что взятки не брали. В СБУ заявили, что уже идет суд на их сотрудником, который был замешан в схемах. НАБУ назвало ошибочными выводы журналистов. Также со стороны новосозданного Государственного бюро расследований было заявление, что он выяснит роль следственных органов в коррупции в оборонной сфере.