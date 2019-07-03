ДБР розслідує падіння учбового літака у Харківській області

Фото: наслідки падіння літака (dbr.gov.ua)

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують обставини падіння літака у Харківській області під час навчально-тренувальних польотів. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У ДБР повідомляють, що під час виконання курсантом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба чергового самостійного навчально-тренувального польоту, в літаку Л-39 спрацював датчик "пожежа". Курсант встиг катапультуватися. Він не постраждав.

Фото: наслідки падіння літака (dbr.gov.ua)

"Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 Кримінального Кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, РБК-Україна писало про падіння літака у Харківській області.

Відзначимо, минулого тижня у Полтавській області сталося падіння дельтаплана, в результаті чого загинули дві людини.

Крім того, 30 травня у Рівненській області розбився військовий вертоліт Мі-8, в результаті інциденту загинули четверо військових. Серед загиблих був командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.