ДБР проводить обшуки в спортклубі "5 елемент"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчі дії проходять в рамках 2 кримінальних проваджень

Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки в спортклубі "5 елемент". Про це в коментарі РБК-Україна повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова.

За словами Іванової, слідчі ДБР з оперативним супроводом Служби безпеки України (СБУ) проводять кілька обшуків, у тому числі в спортклубі "5 елемент" і в офісі політсили "Європейська солідарність", лідером якої є п'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко.

Слідчі дії проходять в рамках 2 кримінальних проваджень. Перше стосується операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", а друге - можливого зникнення інформації, що містить державну таємницю, з ситуативної кімнати Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках кримінальної справи про можливе відмивання коштів та ухилення від сплати податків 17 вересня суд заарештував завод "Кузня на Рибальському". Разом з тим, 19 листопада Київський апеляційний суд прийняв рішення про скасування арешту нерухомості і корпоративних прав заводу.

Як відомо, завод виробляє артилерійські катери, корвети, автоматичні гранатомети, рибальські судна і продукцію машинобудування.