Суд зняв арешт з "Кузні на Рибальському"

Фото: "Кузня на Рибальському" (wikiwand.com)

Арешт зняли з нерухомості та корпоративних прав заводу

Київський апеляційний суд прийняв рішення про скасування арешту нерухомості та корпоративних прав заводу "Кузня на Рибальському". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Згідно з матеріалами справи, 19 листопада Київський апеляційний суд розглянув скаргу на арешт на нерухоме майно та корпоративні права заводу, який у вересні наклав Печерський райсуд Києва. Апеляційна інстанція відмовила ДБР в арешті і скасувала попереднє рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заарештував завод "Кузня на Рибальському". Арешт був накладений у рамках кримінальної справи про можливе відмивання коштів і ухиленні від сплати податків.

Попереднім бенефіціаром підприємства був колишній президент України Петро Порошенко, поки фонд Прайм ессетс кепітал, який керував його активами, який не досяг домовленостей про продаж заводу в 2018 році. У жовтні 2018 року Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Сергія Тігіпка придбати контрольний пакет акцій.

Завод виробляє артилерійські катери, корвети, автоматичні гранатомети, рибальські судна та продукцію машинобудування.