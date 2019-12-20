ГБР проводит обыски в спортклубе "5 элемент"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следственные действия проходят в рамках 2 уголовных производств

Следователи Госбюро расследований (ГБР) проводят обыски в спортклубе "5 элемент". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

По словам Ивановой, следователи ГБР с оперативным сопровождением Службы безопасности Украины (СБУ) проводять несколько обысков, в том числе в спортклубе "5 элемент" и в офисе политсилы "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко.

Следственные действия проходят в рамках 2 уголовных производств. Первое касается операции покупки-продажи завода "Кузня на Рыбальском", а второе - возможного исчезновения информации, содержащей гостайну, из ситуативной комнаты Администрации президента.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов 17 сентября суд арестовал завод "Кузня на Рыбальском". Вместе с тем, 19 ноября Киевский апелляционный суд принял решение об отмене ареста недвижимости и корпоративных прав завода.

Как известно, завод производит артиллерийские катера, корветы, автоматические гранатометы, рыболовные суда и продукцию машиностроения.