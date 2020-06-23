ДБР проводить обшуки в Одеській мерії

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеській міській раді. Мова йде про закупівлю онлайн-підручників на 13 млн гривень, які були у вільному доступі.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

16 обшуків за місцем роботи та проживання чиновників проходять в рамках розслідування кримінальної справи за фактом закупівлі онлайн-підручників, які були у вільному доступі.

Справа відкрита за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

"За попередньою інформацією, 18 червня 2018 посадові особі Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на підставі недостовірних даних оголосили та провели тендер на закупівлю онлайн-підручників. За його результатами з приватним підприємством було укладено договір і проведена оплата послуг з доступу до підручників на суму 13 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Підприємство, яке перемогло у тендері, надало доступ до ресурсу з підручниками, які перебували у вільному доступі на сайті Міністерства освіти України.

У 2019 році чиновники знову заявили про необхідність фінансування цієї програми та внесли її в Міську цільову програму підтримки інвестиційної діяльності.

Слідство також встановило, що чиновники залучали до участі в проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, що забезпечують завищення вартості послуг. Надалі бюджетні кошти привласнювалися через різні схеми.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки в асоціації міжнародних автоперевізників через схеми зі страхуванням пасажирів.

Також РБК-Україна писало, Служба безпеки України в Харківській області викрила схему розкрадання пального в центрі забезпечення Збройних сил України.