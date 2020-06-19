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СБУ провела обшуки в асоціації міжнародних автоперевізників

Новини » Надзвичайні події     19.06.2020 - 13:04
СБУ провела обшуки в асоціації міжнародних автоперевізників
Фото: співробітники СБУ (ssu.gov.ua)

В ході обшуку були вилучені документи, печатки та чорновики

В Асоціації міжнародних перевезень провели обшуки. За даними слідства, асоціація отримувала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 млн гривень платежів та внесків.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

Як повідомили в СБУ, керівництво структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей виводили у тінь через безтоварні операції з фіктивними фірмами.

У СБУ заявили, що розцінки на послуги асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а дербюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

"Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах", - йдеться у повідомлені.

В ході обшуку були вилучені документи, печатки та чорновики. Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Харківській області викрила схему розкрадання пального у центрі забезпечення Збройних сил України.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Служба безпеки Україниобшукперевозчик
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