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В Харківській області викрили схему розкрадання пального у центрі забезпечення ЗСУ

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 12:08
В Харківській області викрили схему розкрадання пального у центрі забезпечення ЗСУ
Фото: Служба безпеки України (РБК-Україна)

Дизельне пальне та бензин вивозилося з території військової частини невеликими партіями

Служба безпеки України в Харківській області викрили схему розкрадання пального у центрі забезпечення Збройних сил України. Дизельне пальне та бензин вивозилося з території військової частини невеликими партіями.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як повідомляється, керівники середньої ланки центру ЗСУ організували систематичне розкрадання пально-мастильних матеріалів. Дизельне пальне та бензин один з фігурантів особисто вивозив з території військової частини невеликими партіями. Потім пальне акумулювали на складах посередників та збували оптовими партіями за готівку місцевим підприємцям.

Також правоохоронцями було зафіксовано три випадки розкрадання пального обсягом понад 5 тонн. Крім того, ними ж було затримано автомобіль посередників під час перевезення 3 тонни дизельного пального.

Співробітники СБУ під час шести обшуків, проведених у службових приміщеннях центру забезпечення ЗСУ та за місцями проживання фігурантів, виявили докази корупційної діяльності, а також гроші, одержані від оборудки.

Як зазначається, наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники СБУ проводять обшуки в Харківській міській раді у зв'язку з введенням в міському електротранспорті єдиного електронного квитка E-ticket.

Також Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану посадовими особами Галицької митниці в Івано-Франківську.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниЗбройні сили УкраїниХарківкрадіжка
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