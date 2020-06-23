ГБР проводит обыски в Одесской мэрии

Государственное бюро расследований проводит обыски в Одесском городском совете. Речь идет о закупке онлайн-учебников на 13 млн гривен, которые были в свободном доступе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

16 обысков по месту работы и проживания чиновников проходят в рамках расследования уголовного дела по факту закупки онлайн-учебников, которые были в свободном доступе.

Дело открыто по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, 18 июня 2018 должностные лице Департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн гривен", - говорится в сообщении.

Предприятие, которое победило в тендере, предоставило доступ к ресурсу с учебниками, которые находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины.

В 2019 году чиновники снова заявили о необходимости финансирования этой программы и внесли ее в Городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности.

Следствие также установило, что чиновники привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышение стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства присваивались через различные схемы.

Напомним, ранее СБУ провела обыски в ассоциации международных автоперевозчиков из-за схем со страхованием пассажиров.

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