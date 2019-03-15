ДБР перевірить причетність Ситника до приховування корупції в "оборонці"

ДБР наразі веде справу про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ по корупції в "оборонці"

Государственное бюро расследований (ГБР) проверит возможную причастность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме". Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, что ГБР сейчас ведет дело о взятках, которые могли получить силовики за закрытие дел против компаний, которые участвовали в схемах в оборонной сфере.

"Мы будем исследовать все факты, и будем проверять все обстоятельства, о которых нам будет известно. Конечно, вопросы у нас будут не только к детективам, что не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки. В частности, юридическая оценка будет предоставляться действиям и руководителей структурных подразделений НАБУ, и руководству", - сказал он.

Напомним, в расследовании программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, СБУ, ГПУ и ГФС были задействованы в схемах хищения в "Укроборонпроме", а именно брали взятки от главных фигурантов дела.

В ГПУ отреагировали и заявили, что взятки не брали. В СБУ заявили, что уже идет суд на их сотрудником, который был замешан в схемах. НАБУ назвало ошибочными выводы журналистов. Также со стороны новосозданного Государственного бюро расследований было заявление, что оно выяснит роль следственных органов в коррупции в оборонной сфере.