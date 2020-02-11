ДБР провело обшуки на Подільській та Поліській митницях

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці Держмитслужби за фактом зловживання владою і службовим становищем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу бюро.

За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці впродовж 2017-2019 років на митну територію України із ЄС ввезено понад 50 транспортних засобів та запасних частин до них із заниженими митними платежами. Сума завданих державі збитків - понад 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, сьогодні Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки в ПАТ "Київметробуд".

Ткож РБК-Україна писало, що в Рівненській області на одній з митниць СБУ провела обшуки. Під час слідчих дій СБУ вилучила документи щодо здійснення митних оформлень. Митників підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем.

Раніше слідчі Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводили обшуки на території Миколаївської митниці.