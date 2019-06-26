ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони

Державне бюро розслідувань провело масові обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

У зв'язку з цим директор ДБР Роман Труба і директор Київського територіального управління ДБР Руслан Марчук проведуть сьогодні брифінг в 16:00. Як йдеться в заяві ДБР, саме Марчук здійснює досудове розслідування у цьому провадженні.

Раніше ЗМІ писали про обшуки у колишнього позаштатного радника екс-президента України Петра Порошенка, кандидата в народні депутати від партії "Європейська солідарність" Юрія Бірюкова. Однак, не повідомлялося, який саме правоохоронний орган проводив обшуки.

До цього слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшуки в Міністерстві охорони здоров'я України за фактом можливого привласнення державних коштів службовцями міністерства.

Нагадаємо, співробітники поліції і Генеральної прокуратури проводили обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси, а до цього правоохоронці провели обшуки у Львівській мерії.