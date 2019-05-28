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До мерії Одеси прийшли з обшуками

Новини » Надзвичайні події    28.05.2019 - 14:03
До мерії Одеси прийшли з обшуками
Фото: мерія Одеси (uk.wikipedia.org)

Поліція і прокуратура проводить обшуки в департаменті комунальної власності

Співробітники поліції і Генеральної прокуратури проводять обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Повідомляється, що обшуки йдуть на третьому поверсі офісу муніципального департаменту комунальної власності на вулиці Артилерійській. За даними "Думської", слідчі дії проводять працівники департаменту захисту Національної економіки поліції та Генеральної прокуратури.

Поки невідомо, в рамках якої кримінальної справи правоохоронці вилучають документи. Також повідомляється про затримання, проте в поліції поки не коментують те, що відбувається.

До мерії Одеси прийшли з обшуками

Фото: обшуки в мерії Одеси (dumskaya.net)

Нагадаємо, в березні правоохоронці провели обшуки у Львівській мерії. В ході слідчих дій затримали начальника управління фінансового контролю, якого підозрювали в отриманні хабара в розмірі 8 тис. гривень. У поліції зазначили, що чиновник вимагав і отримував від переможців тендеру відкати за виконання певних умов за договорами.

 

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