ДБР просить заарештувати Пашинського без застави

Державне бюро розслідувань просить суд взяти під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського без права внесення застави. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Клопотання розгляне Печерський районний суд міста Києва у понеділок, 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що засідання почнеться о 14:00, однак суд переніс обрання запобіжного заходу Пашинському на 16:00.

Нагадаємо, 4 жовтня слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру екс-нардепу Сергію Пашинському.

Так, 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між парламентарієм і громадянином. У ході конфлікту Пашинський дістав пістолет марки Glock 19 і вистрілив чоловікові в ліву ногу. Чоловік у результаті пострілу отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Так, Пашинському інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження.

Варто відзначити, в грудні 2017 року суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування справи Пашинського.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня 2017 року ГПУ закрила справу проти нардепа від "Народного фронту", голови комітету Верховної ради України 8 скликання з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.

Зокрема, в ГПУ прийшли до висновку, що депутат ВР діяв у рамках необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій - В'ячеслава Хімікуса, який отримав поранення, - були визнані "суспільно небезпечними".