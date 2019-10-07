ГБР просит арестовать Пашинского без залога

Государственное бюро расследований просит суд взять под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского без права внесения залога. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ходатайство рассмотрит Печерский районный суд города Киева в понедельник, 7 октября.

Ранее сообщалось, что заседание начнется в 14:00, однако суд перенес избрание меры пресечения Пашинскому на 16:00.

Напомним, 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-нардепу Сергею Пашинскому.

Так, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между парламентарием и гражданином. В ходе конфликта Пашинский достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в левую ногу. Мужчина в результате выстрела получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Так, Пашинскому инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение.

Стоит отметить, в декабре 2017 года суд обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование дела Пашинского.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2017 года ГПУ закрыла дело против нардепа от "Народного фронта", главы комитета Верховной рады Украины 8 созыва по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

В частности, в ГПУ пришли к выводу, что депутат ВР действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий - Вячеслава Химикуса, который получил ранение, - были признаны "общественно опасными".