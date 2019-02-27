В ДБР прокоментували розслідування по Гладковському

Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

ДБР не розслідує це провадження

Факти, які наведені у журналістському матеріалі програми "Наші гроші" не розслідуються Державним бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомила перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, у ДБР ретельно вивчили факти щодо корупції, які наводились у журналістському розслідуванні.

"Стосовно питання щодо якого ми тут зібрались. Журналістське розслідування Дениса Бігуса ми ретельно вивчали. Ці питання відносяться до підслідності НАБУ. Загальновідомим є факт, що ці факти також перевіряються в рамках розслідування саме САП і НАБУ. З даного приводу вже САП зареєструвала кримінальне провадження. Тому на цій стадії ДБР не розслідує це провадження, але ми запевняємо, що якщо будуть встановлені факти, які підслідні ДБР, то ми будемо їх враховувати їх і розслідувати", - повідомила Варченко.

За її словами, НАБУ також може залучити ДБР до групи, яка розслідує цю справу.

Нагадаємо, зараз Комітет з питань запобігання корупції Верховної ради розглядає фактів, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо корупції у оборонній сфері. На засіданні присутній журналіст Денис Бігус та представник державного концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко, а також представники СБУ та ДФС.

Раніше повідомлялось, що журналістка програми "Наші гроші" Леся Іванова опублікувала розслідування, в якому йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази. Після цього Гладковський оголосив про припинення повноважень в РНБО