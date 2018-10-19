АМКУ дозволив Тігіпку купити завод "Кузня на Рибальскому" Порошенка

Фото: Сергій Тигіпко (wikimedia.org)

Тігіпко купує київський завод Порошенка через кіпрську компанію

Антимонопольний комітет України дозволив українському бізнесмену Сергію Тігіпку купити київський завод "Кузня на Рибальському", який належить президенту Петру Порошенку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

"Надано дозвіл фізичній особі - громадянину України [опосередковано через компанію "Евінз Лімітед" (м. Нікосія, Кіпр)] на придбання акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні комітету.

Нагадаємо, прес-секретар Петра Порошенка Святослав наприкінці вересня повідомив, що фонд "Прайм ессетс кепітал", який керуює активами президента України Петра Порошенка, збирається продати завод "Кузня на Рибальському".

Прес-служба групи ТАС, основним бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, підтвердила інформацію про домовленість щодо купівлю заводу "Кузня на Рибальскому".

Бізнесмен Сергій Тігіпко тривалий час працював в урядах Віктора Януковича, у 2002-2004 роках очолював Національний банк. Брав участь у президентських виборах 2010 року і набрав 5% голосів.