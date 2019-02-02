ДБР скерувало до суду справу щодо побиття затриманого патрульним у Запоріжжі

Справу відкрито за статею про перевищення службових повноважень

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении запорожского полицейского, который неправомерно применил силу в отношении задержанного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГБР.

Как отмечается, происшествие произошло в конце декабря прошлого года. В один из отделов полиции г. Запорожье было доставлено группу людей для выяснения обстоятельств инцидента. Один из задержанных высказывал недовольство действиями полицейских. Вследствие этого, между правоохранителем и мужчиной возник конфликт, в ходе которого сотрудник полиции немотивированно применил силу к оппоненту.

Экспертиза установила у пострадавшего открытый перелом костей носа.

В настоящее время обвинительный акт в отношении полицейского направлен в суд по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием).

В случае доказательства вины, сотруднику полиции грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В пресс-службе ГБР сообщили, что в одном из судов г. Запорожье уже рассматривается дело по обвинению этого же полицейского в аналогичном уголовном правонарушении, то есть подобные действия он совершает уже не впервые.

Напомним, 31 января ГБР задержало заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) передало в суд 150 обвинительных актов за 2 месяца работы.