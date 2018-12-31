ДБР почало розслідування смертельного ДТП у Львові

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі готується оголошення підозри поліцейському

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР,) розташованого у місті Львові, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського, внаслідок якої загинула 25-річна дівчина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, досудове розслідування розпочало Головне управління Національної поліції Львівської області. У ході нього встановлено, що водієм автомобілю виявився 25-річний співробітник поліції, якого наразі затримано. Матеріали кримінального провадження передані за підслідністю до Львівського теруправління ДБР.

Слідчими Державного бюро розслідувань проводяться слідчі та процесуальні дії, готується оголошення підозри за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталась 30 грудня, близько 6.50 на вулиці Івана Франка у Львові. Водій автомобіля "БМВ" на іноземній реєстрації скоїв наїзд на 25-річну мешканку Жидачівського району, котра від отриманих травм померла на місці події. Водій втік з місця ДТП, залишивши автомобіль неподалік місця аварії.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області в ніч з 29 на 30 грудня вантажівка в'їхала в недіюче кафе, внаслідок аварії загинули три особи, ще двоє отримали поранення.