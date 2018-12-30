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У Хмельницькій області вантажівка в'їхала в кафе, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 11:00
У Хмельницькій області вантажівка в'їхала в кафе, є загиблі
Фото: аварія у Хмельницькій області (hm.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії загинули три людини, ще двоє постраждали

У Хмельницькій області в ніч з 29 на 30 грудня вантажівка в'їхала в недіюче кафе, внаслідок аварії загинули три особи, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

Як зазначається, аварія сталася на перехресті неподалік села Давидківці: вантажівка DAF рухалася з Одеси у напрямку Хмельницького.

"На перехресті транспортний засіб з невстановлених поки що причин з’їхав з дороги на узбіччя та врізався у недіюче кафе. У кабіні автомобіля на той момент було п’ятеро людей - водій і четверо пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок аварії три людини - 38-річний водій і двоє чоловіків 1990 та 1994 років народження - загинули на місці події. Ще двоє чоловіків, 1982 та 1994 років народження, госпіталізовані.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У Хмельницькій області вантажівка в'їхала в кафе, є загиблі

Фото: аварія у Хмельницькій області (hm.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на трасі Київ-Чернігів легковий автомобіль Opel з п’ятьма пасажирами на борту, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі в’їхав у вантажівку. Внаслідок аварії загинули три людини.

Також повідомлялося, що в Ужгороді автомобіль на великій швидкості влетів у зупинку міського транспорту і протаранив кіоск з квітами.

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