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ДБР почало розслідування обставин авіакатастрофи в Харківській області

Чугуїв, Субота 26 вересня 2020 00:59
ДБР почало розслідування обставин авіакатастрофи в Харківській області
Фото: місце події (facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Инна Собора

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування у зв'язку з авіакатастрофою військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ у Харківській області. Розслідування проводять за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Слідча та оперативна група територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, разом з іншими правоохоронцями працює на місці падіння літака.

"За попередньою інформацією, 25.09.2020 близько 20:50 на автодорозі Київ-Харків-Дзержинський, поблизу військового аеропорту Чугуєва Харківської області, впав та загорівся військовий літак марки АН-26 однієї з військових частин... Попередньо встановлено, що внаслідок катастрофи загинули 22 особи, 2 госпіталізовані у тяжкому стані, 3 не відомо", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що за фактом авіакатастрофи розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, пілот літака АН-26 Збройних сил України, який розбився у Харківській області ввечері 25 вересня, повідомляв про відмову лівого двигуна.

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Новини України Надзвичайні події авиакатастрофаДБР
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