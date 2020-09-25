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Авіакатастрофа під Харковом: пілот повідомляв про відмову лівого двигуна

Чугуїв, П'ятниця 25 вересня 2020 23:24
Авіакатастрофа під Харковом: пілот повідомляв про відмову лівого двигуна
Фото: місце аварії (ДСНС)
Автор: Инна Собора

Пілот літака АН-26 Збройних сил України, який розбився у Харківській області ввечері 25 вересня, повідомляв про відмову лівого двигуна. Літаку був наданий дозвіл на посадку.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу.

"За попередніми даними, пілот повідомляв, що відмовив лівий двигун... Ті, що вижили, вистрибнули з літака", - зазначив Кучер.

За його словами, серед загиблих курсанти 3 і 4 курсів.

Як відомо, аварія літака сталася ввечері 25 вересня на відстані близько 2 км до військового аеропорту.

Кучер додав, що розслідування обставин авіакатастрофи буде проводити Державне бюро розслідувань (ДБР).

В результаті аварії загинули 22 людини, двоє вижили, чотирьох ще шукають. Відомо, що на борту був 21 курсант та 7 офіцерів.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події.

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