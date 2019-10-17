ФБР арештувало четвертого фігуранта справи, пов’язаної з Луценком

Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Девід Коррей був партнером особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані

Федеральне бюро розслідувань арештувало четвертого партнера особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані - Девіда Коррея. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

За інформацією видання Коррей, який фігурує у справі з фінансування передвиборчих кампаній, прилетів до Нью-Йорка, щоб здатися владі.

Зокрема Коррей фігурує в обвинуваченні проти американських бізнесменів - уродженців України Льва Парнаса та Андрія Кукушкіна і уродженця Білорусі Ігоря Фрумана, яких арештували минулого тижня за змову для "перерахування коштів з іноземних джерел кандидатам на державні посади федерального рівня і рівня штатів для того, щоб обвинувачені могли отримати потенційний вплив на кандидатів".

Прокурор заявив, що Панас та Фруман діяли не лише у власних інтересах, а і в інтересах українського чиновника, "члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні", однак його ім‘я не назвав.

Видання повідомляє, що йдеться про колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

Американське законодавство забороняє іноземцям жертвувати кошти на користь федеральної та місцевої влади, а американським громадянам - робити це від їхнього імені - саме цю схему обвинувачені й приховали від кандидатів та влади, роблячи внески від імені компанії, яка були створена з цією метою, та через осіб, які робили ці внески від свого імені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що затримані у Сполучених Штатах Америки бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман, наближені до адвоката американського президента Руді Джуліані, працювали в інтересах екс-генпрокурора України Юрія Луценка.