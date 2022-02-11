У ДБР анонсували нові імена у "вугільній справі"

Голова Державного Бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував появу нових фігурантів у "вугільній справі". Він обіцяє нові подробиці розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Сухачова в ефірі "Право на владу" .

"Незабаром суспільство почує нові імена. Тому про "Укрзалізницю", компанії, які здійснювали перевезення, про конкретних осіб ми будемо говорити трохи пізніше. Це теж вивчається", - сказав він.

У січні Державне бюро розслідувань опублікувало схему так званої "вугільної справи", підозрюваними в якому проходять колишній президент Петро Порошенко, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Також слідство представило хронологію подій 2014-2015 років, які лягли в основу справи.

Нагадаємо, в листопаді Демчишину оголосили підозру у сприянні терористичній групі або терористичної організації.

А в грудні суд дав дозвіл на його затримання. За даними слідства, він причетний до незаконних поставок вугілля з окупованого Донбасу у 2014-2015 роках у змові з тодішнім вищим керівництвом країни.

Також повідомлялося, що Печерський районний суд відпустив фігуранта так званої "вугільної справи" Сергія Кузяру з-під варти під домашній арешт.