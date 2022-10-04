RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Газпроме" пригрозили Молдове расторгнуть контракт по поставкам газа

Фото: в "Газпроме" пригрозили Молдове расторгнуть контракт по поставкам газа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский "Газпром" может разорвать контракт с Молдовой и полностью прекратить поставки газа в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, которое приводит "Интерфакс".

"Компания оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз", - сказано в заявлении.

При этом в "Газпроме" добавили, что любые изменения условий поставки газа или просьбы о переносе сроков оплаты, которые может запросить Молдова, будут оформляться только в виде "соответствующих дополнений к контракту".

Напомним, в августе компания Moldovagaz обратилась к “Газпрому” с просьбой об отсрочке платежей в связи с нехваткой средств.

Также мы писали, что 1 октября Россия сократила поставки газа в Молдову на 30%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромРоссийская ФедерацияМолдова