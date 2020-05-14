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Лукашенко: Росія продає газ Білорусі вдвічі дорожче, ніж Німеччині

Новини » Економіка     14.05.2020 - 13:53
Лукашенко: Росія продає газ Білорусі вдвічі дорожче, ніж Німеччині
Фото: Олександр Лукашенко (president gov by)

У непростий час Росія поставляє Білорусі дорогий газ

Росія в даний час продає Беларуси природний газ приблизно в два рази дорожче, ніж європейським країнам, зокрема Німеччини. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє його прес-служба.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Румасом Лукашенко заявив, що вартість російського газу для республіки становить 127 доларів за тисячу кубометрів.

"Вчора я отримав інформацію, що Росія продає природний газ у Європі в цей непростий час до 70 доларів: 65-68 доларів, але ніяк не 127 доларів, як для Білорусі", - повідомив він.

Лукашенко поцікавився у прем'єра, що до теперішнього часу зроблено щодо зниження ціни на природний газ для Білорусі.

"Це ж не діло, я вже не кажу про рік 75-річчя, що Німеччині продають природний газ до 70 доларів, як у мене інформація (там по-різному було), але ніяк не 127 доларів, як для Білорусі", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав розпорядження про будівництво в 2020-2023 роках магістрального нафтопроводу "Гомель-Гірки" в цілях диверсифікації поставок нафти в Білорусь. Газопровід з'єднає два білоруських НПЗ, що значно поліпшить логістику імпорту альтернативної нафти за рахунок перетікання нафти, імпортованої з українських і балтійських портів.

Як повідомляло РБК-Україна, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у квітні 2020 року становила 122,5 доларів за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 30,6%.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ГазпромБілорусьгаз
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