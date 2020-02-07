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Україна потребує 50 млрд доларів інвестицій, - Мінекономіки

Новини » Політика     07.02.2020 - 21:11
Україна потребує 50 млрд доларів інвестицій, - Мінекономіки
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Інвестиції дозволять створити нові робочі місця

Україна потребує 50 мільярдів доларів інвестицій та оновлення основних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова в Facebook.

За словами Милованова, інвестиції дадуть можливість створити в Україні нові робочі місця. Міністр наголосив, що інвестиції критично потрібні Україні.

"Нам критично потрібні інвестиції та оновлення основних засобів. Загальний обсяг необхідних інвестицій в країну - 50 млрд доларів. Це дозволить створити нові робочі місця та дати українцям можливість заробляти більше", - заявив він.

Він долав, що підсумки останнього року показують зростання економіки, попри різні умови, які позначилися на її розвитку.

"За підсумком року, економіка продовжила зростати. Були умови, які позначились на її розвитку: війна на сході країни, переорієнтація ринків збуту, протекціоністська політика США, недоінвестованість, високий рівень зносу основних засобів", - зазначив Милованов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зобов'язав український уряд до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми "інвестиційна няня". Наразі в Україні було створено інвестиційний атлас і офіс підтримки інвестицій.

Як писало РБК-Україна, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Зеленський заявив, що з інвесторами, які вкладуть в Україну понад 100 млн доларів, держава буде укладати додаткові договори, згідно з якими за кожним таким інвестором закріплять персонального радника - "інвестиційну няню".

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