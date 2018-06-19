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Суд Лондона дозволив заморозити активи "Газпрому" на прохання "Нафтогазу"

НовиниЕнергетика    19.06.2018 - 16:50
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

"Газпром" протягом 48 годин повинен надати "Нафтогазу" список активів вартістю понад 50 тис. доларів в Англії або Уельсі

Комерційний суд Лондона дозволив заморозити активи російського "Газпрому" на прохання "Нафтогазу". Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Вчора, на прохання "Нафтогазу", Комерційний суд Лондона виніс розпорядження про заморожування активів "Газпрому" для забезпечення виконання рішення Стокгольмського арбітражу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "Газпром" протягом 48 годин (які відраховують з моменту доставки кур'єром відповідного листа у московський офіс "Газпрому") повинен надати НАК "Нафтогаз України" список всіх своїх активів вартістю понад 50 тис. доларів, розташованих в Англії або Уельсі.

Крім того, повідомляється, що суд може надати "Газпрому" більше часу для складання цього списку, але, у разі, якщо "Газпром" відмовиться підкоритися, компанії загрожують штрафи та санкції.

Так, до початку слухань "Газпрому" не можна зменшувати обсяг своїх активів в Англії і Уельсі. Винятком буде ситуація, коли "Газпром" зберігає активи в розмірі 2,6 млрд. доларів в Англії і Уельсі, або якщо такі активи використовуються для фінансування юридичних консультацій (хоча, якщо активи використовуються для цієї мети, "Газпром" повинен повідомити "Нафтогазу", звідки надходять кошти).

"Нафтогаз" сьогодні також повідомив лондонські офіси 17 банків, які ведуть бізнес з "Газпромом", що вони не можуть сприяти скороченню активів "Газпрому" в Англії та Уельсі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" оскаржив апеляцію "Газпрому" про призупинення стягнення з "Газпрому" на 2,6 млрд доларів.

Відзначимо, в середині червня поточного року суд округу Свеа (Швеція) призупинив виконання рішення в суперечці "Газпрому" з "Нафтогазом", призупинивши таким чином подальші дії "Нафтогазу" за процедурою стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому". Разом з тим, дане рішення не скасовує рішень арбітражу.

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Теги публікації: Газпром, Нафтогаз України, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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