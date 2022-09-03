"Газпром" збільшив транзит газу до Європи через Україну після зупинки "Північного потоку"

"Газпром" у суботу збільшив транзит природного газу до Європи через Україну після зупинки "Північного потоку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Російська компанія анонсувала, що в суботу поставить країнам ЄС 42,7 млн кубометрів природного газу через українську ГТС. За п'ятницю "Газпром" відправив до Європи через Україну 41,3 млн кубометрів газу.

За словами експертів, цього все ще недостатньо, щоб компенсувати газ, який, як очікувалося, буде прокачуватися по "Північному потоку".