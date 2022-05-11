ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на газ у Європі зросли після припинення транзиту окупованою територією України

Новость на русском →
Україна, Середа 11 травня 2022 09:58
Ціни на газ у Європі зросли після припинення транзиту окупованою територією України Фото: Газ у Європі подорожчав після припинення транзиту окупованої території України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біржова ціна на газ в Європі 11 травня зросла після припинення транзиту російського газу по окупованій території України. Вартість травневого ф'ючерсу на TTF зросла на 4% до 1120 доларів 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Нагадаємо, Оператор ГТС України (ОГТСУ) заявив, що з 11 травня припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

Водночас для виконання транзитних зобов'язань перед європейськими партнерами в повному обсязі і згідно з умовами договору можливе тимчасове перенесення недоступних потужностей з фізичної точки з'єднання "Сохранівка" на фізичну точку з'єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Однак у російському "Газпромі" відмовилися перенести транзит на газорозподільну станцію "Суджа", заявивши, що технологічно неможливо зробити виходячи з російської потокової схеми. При цьому раніше "Газпром" вже перенаправляв потоки на цю точку у зв'язку з ремонтом трубопроводів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського