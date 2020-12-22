Україна готова прокачати понадконтрактний обсяг російського газу, - Оператор ГТС

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

Транзит може перевищити контрактний обсяг черзе проблеми з "Північними потоком - 2"

Україна готові забезпечити додаткові обсяги транзиту газу в Європу. Проектні можливості транзиту на даний момент складають близько 145 млрд кубометрів.

Про це директор ТОВ "Оператор ГТС України" Макогон Сергій написав на своїй сторінці в Facebook.

Як нагадав Макогон, в контракті "Газпрому" з "Нафтогазом" на 2021 рік заплановано зниження транзиту до 40 млрд кубометрів (з 65 млрд кубометрів до 2020 року).

"Спочатку для транзиту на 2021 рік були заброньовані потужності з розрахунку 40 млрд кубометрів в рік (113 млн кубометрів на день), але ймовірно цих обсягів недостатньо із-за проблем з запуском Північного потоку - 2 і Турецького потоку - 2", - зазначив він.

За його словами, для додаткових обсягів транзиту не потрібні додаткові міжурядові переговори.

"Ми регулярно проводимо аукціони на річні, квартальні, місячні і денні потужності - це вимога європейського газового законодавства, яке ми запровадили в Україні", - зазначив він.

"Ми готові забезпечити додаткові обсяги транзиту для "Газпрому", так і для інших видобувних компаній з Росії і Середньої Азії", - підкреслив Макогон.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".