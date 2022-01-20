Єврокомісія запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2", - Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна буде запрошена для сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відбудеться, коли Єврокомісія розглядатиме питання сертифікації газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.