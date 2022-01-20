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Єврокомісія запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2", - Міненерго

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Четвер 20 січня 2022 20:35
Єврокомісія запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2", - Міненерго Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна буде запрошена для сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відбудеться, коли Єврокомісія розглядатиме питання сертифікації газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Єврокомісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", - заявив Галущенко.

Нагадаємо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше в Берліні назвали причину такого рішення.

Раніше заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що у разі нової агресії Росії проти України - запуск "Північного потоку-2" ускладниться.

Тим часом США і Німеччина працюють над можливістю затримки запуску "Північного потоку-2".

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Північний потік-2 Герман Галущенко
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