Шерман: запуск "Північного потоку-2" ускладниться у разі нової агресії РФ проти України

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, у разі нової агресії Росії проти України запуск "Північного потоку-2" ускладниться. Вона додала, що російський газопровід підриває безпеку в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Венді Шерман .

"Північний потік-2" - Російський геополітичний проєкт, який підриває геополітичну безпеку і національну безпеку значної частини євроатлантичного співтовариства",- сказала вона за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

Шерман зазначила, що газопровід зараз не працює, оскільки Німеччина призупинила сертифікацію. Вона нагадала слова держсекретаря Ентоні Блінкена, який раніше заявив: "з нашої точки зору дуже важко уявити собі постачання газу по трубі, якщо РФ почне нову агресію проти України".