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Молдова направить майже 80 млн доларів на погашення боргу перед "Газпромом"      

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Кишинів, Вівторок 23 листопада 2021 16:37
Молдова направить майже 80 млн доларів на погашення боргу перед "Газпромом"       Фото: віце-прем'єр-міністр Молдови Андрій Спину (facebook.com/SpinuAndreiMD)
Автор: Ілона Свиридова

Уряд Молдови виділить майже 80 млн доларів на погашення боргу перед російським "Газпромом". Борги погасять, щоб не допустити припинення поставок газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію віце-прем'єр-міністра Молдови Андрія Спину.

За його словами, влада Молдови виділить 1,4 млрд леїв (майже 80 млн доларів) на термінове покриття поточних боргів "Молдовагазу" перед "Газпромом". Кошти виділять з грошей, які були передбачені для збільшення статутного капіталу підприємства Energocom.

"Ми внесли поправки до бюджету і виділили для Energocom близько 2 млрд леїв для збільшення статутного капіталу... Ще 1,4 млрд залишилося", - заявив Спину.

Нагадаємо, напередодні "Газпром" висунув ультиматум Молдові і пригрозив припинити постачання газу протягом 48 годин, якщо Кишинів не сплатить вже поставлене паливо.

Молдавська сторона пояснила, що в "Молдовогазі" виник дефіцит платіжного балансу через зростання ціни на газ в 2021 році, оскільки до жовтня він закуповувався по 126,7 долара за тисячу кубометрів, а в жовтні його вартість зросла до 800,62 долара.

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