У Молдові газ може зрости в ціні на 30%
Віцепрем'єр, міністр інфраструктури Молдови Андрій спину заявив про можливе збільшення тарифу на газ для споживачів в республіці. За його словами, в лютому тариф може зрости на 30%.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал N4.
Таке подорожчання буде, якщо закупівельна ціна блакитного палива збережеться на рівні 646 доларів за тисячу куб. м. Міністр не виключив, що вартість підвищиться до 14,6-14,7 леїв за куб. м (з 0,55 до 0,8 цента).
"Це поки попередні підрахунки", - вказав він.
Спину додав, що компанія "Молдовагаз" заявить офіційну позицію з цього питання 20 січня. Рішення про підвищення тарифів буде приймати Національне агентство з регулювання енергетики, яке може і не погодитися з позицією компанії.
Нагадаємо, у грудні "Газпром" висунув ультиматум Молдові і пригрозив зупинити постачання газу протягом двох діб, оскільки Кишинів затягнув з оплатою за постачання газу.
Йдеться про борг приблизно на 74 млн доларів за спожитий у жовтні газ і передоплату за листопад. Напередодні стало відомо, що уряд виділить необхідну суму.