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"Газпром" пригрозив Молдові припинити постачання газу протягом 48 годин

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Москва, Понеділок 22 листопада 2021 18:52
"Газпром" пригрозив Молдові припинити постачання газу протягом 48 годин Фото: представник "Газпрому" Сергій Купріянов (gazprom.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанія "Газпром" пригрозила припинити постачання газу до Молдови протягом 48 годин. Російський монополіст зажадав від молдавської сторони оплатити вже поставлене паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними російського агентства, про намір припинити постачання газу до Молдови повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріянов. За його словами, молдавська сторона не оплачує вже поставлений газ і не виконує взятих на себе зобов'язань.

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено", - цитує видання Купріянова.

Секретар віцепрем'єр-міністр Молдови Андрія Спину Аліна Мерлич заявила в коментарі NewsMaker, що уряд не отримував повідомлень від "Газпрому" про припинення постачання газу. У "Молдовагазі" своєю чергою повідомили, що готують офіційну позицію з цього питання.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Молдова домовилася з "Газпромом" про продовження контракту на постачання газу на 5 років.

Зазначимо, постачання російського газу до Молдови за новим контрактом розпочалося 1 листопада.

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