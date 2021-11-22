"Газпром" пригрозив Молдові припинити постачання газу протягом 48 годин
Компанія "Газпром" пригрозила припинити постачання газу до Молдови протягом 48 годин. Російський монополіст зажадав від молдавської сторони оплатити вже поставлене паливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За даними російського агентства, про намір припинити постачання газу до Молдови повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріянов. За його словами, молдавська сторона не оплачує вже поставлений газ і не виконує взятих на себе зобов'язань.
"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено", - цитує видання Купріянова.
Секретар віцепрем'єр-міністр Молдови Андрія Спину Аліна Мерлич заявила в коментарі NewsMaker, що уряд не отримував повідомлень від "Газпрому" про припинення постачання газу. У "Молдовагазі" своєю чергою повідомили, що готують офіційну позицію з цього питання.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Молдова домовилася з "Газпромом" про продовження контракту на постачання газу на 5 років.
Зазначимо, постачання російського газу до Молдови за новим контрактом розпочалося 1 листопада.