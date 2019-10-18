"Газпром" запропонував Україні 20% знижку на газ при прямих поставках

Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)

У Росії вимагають від України відповіді, чи плануються прямі закупівлі

Російський газовий монополіст "Газпром" пропонує українській стороні знижку на газ при прямих поставках в розмірі 20%. Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передають російські ЗМІ.

За його словами, ціна на газ для України при прямих поставках може бути на 20% нижче нинішнього рівня. У той же час він не уточнив конкретну ціну на газ.

"Ми говорили, що ціна газу для кінцевих споживачів в Україні при прямих поставках може становити до 20% мінус по відношенню до нинішнього рівня", - заявив Міллер.

Він також зазначив, що Україна повинна дати чітку відповідь, чи купуватиме газ напряму в Росії та в яких обсягах.

"При цьому треба розуміти, що наші поставки будуть, звичайно, значно дешевше, ніж реверсні поставки з Західної Європи - це практично той же самий російський газ", - підкреслив Міллер.

У той же час прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв зазначив, що газові проблеми в Україні "залишаються незалежно від зміни влади". Він висловив думку, що купівля газу на 25% дорожче є правом України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Газпром" вимагає врегулювати спори з "Нафтогазом" до нового контракту на транзит до країн Європейського союзу.

До цього "Нафтогаз" висунув кілька вимог до "Газпрому" для укладення транзитного контракту.