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"Газпром" вимагає врегулювати суперечки з "Нафтогазом" до нового контракту

Новини » Енергетика    18.10.2019 - 12:44
"Газпром" вимагає врегулювати суперечки з "Нафтогазом" до нового контракту
Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)

"Газпром" назвав умову укладення нового контракту на транзит

Російський газовий монополіст "Газпром" повідомив НАК "Нафтогаз України" щодо необхідності врегулювання спорів до укладення нового контракту на транзит газу. Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передають російські ЗМІ.

За його словами, рішення Стокгольмського суду на користь "Нафтогазу" нібито "внесло дисбаланс" в обидва контракти з Україною на транзит і постачання газу.

"До українських партнерів, до європейських партнерів нашу позицію доведено: що, без сумніву, до укладення нового контракту необхідно повністю врегулювати всі судові суперечки", - заявив Міллер.

Він також згадав рішення українських судів щодо антимонопольної справи проти "Газпрому".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Кабінеті міністрів України планують завершити переговори про транзит газу з Російської Федерації до 2020 року.

Крім того, глава правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що українській стороні не вигідно продовжувати наявний транзитний газовий контракт з Росією.

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