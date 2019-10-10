Україна сподівається на договір з "Газпромом", але готуватися до гіршого, - Герус

Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зима може бути неспокійною

Україна сподівається на позитивний результат переговорів з "Газпромом" щодо транзиту газу з січня 2020 року, однак готується до найгіршого сценарію. Про це сказав голова Комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Верховної ради Андрій Герус під час Українського газового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив голова комітету, "Нафтогаз" виконав хорошу роботу по закачуванню газу в підземні сховища.

"Я сподіваюся, що переговори, які зараз активізувалися з представниками "Газпрому", також закінчаться успішно і матимуть результат", - сказав він.

За його словами, таким чином, транзит газу через Україну буде збережено "і у нас буде спокійна зима".

"У будь-якому випадку ми готуємося до гіршого сценарію, тому що чим краще готовий, тим менше ймовірності, що так і станеться", - додав Герус.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.