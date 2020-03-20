В НБУ назвали суму економії України від падіння цін на нафту

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Двократне зниження цін на нафту дозволить Україні заощадити 5-6 млрд доларів

Падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів. Про це сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб на брифінгу.

Як зазначив Сологуб, енергоносії складають близько 20% в українському імпорті, в минулому році це було 12 млрд доларів. "Падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ можуть призвести до того, що в цьому році на цьому ми заощадимо 5 або 6 млрд доларів", - повідомив він.

Як нагадав Сологуб, близько половини українського експорту становлять продовольчі товари, ціни на які впали незначно.

"Але це зниження пшеницю або кукурудзу на 10% при зниженні ціни на нафту 50-60%. Це дуже велика різниця. Як ми розуміємо, навіть у кризу, навіть сидячи вдома, люди будуть споживати продукти харчування. Це останнє, від чого вони будуть відмовлятися", - повідомив він.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій, заявив, що Національний банк України відстежує ситуацію на міжнародних фінансових ринках і бачить розгортання кризи.

Зазначимо, Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі 2020 року. Такого рівня не було з початку 2002 року.