Ціна російської нафти впала до 10 доларів

Фото: видобуток нафти на території Росії (OilNow)

Нафта, що видобувається на території Росії, продається нижче собівартості

Вартість російської нафти Urals в Північно-Західній Європі в середу, 1 квітня, впала ще на 2,25 доларів до 10,54 доларів за барель, мінімального рівня з березня 1999 року. Про це повідомляє агентство Argus.

Як наголошується в повідомленні, знижка на Urals щодо північноморської нафти становить 4,75 долара за барель (cif Роттердам). Це максимальне значення дисконту з червня 2008 року.

Вартість партій Urals обсягом по 80 тис. тонн у Середземномор'ї в абсолютному вираженні зменшилася у середу також на 2,25 доларів за барель, до мінімального значення з березня 1999 року 12,79 доларів за барель.

В агентстві також зазначили, що у зв'язку з падінням цін, витрати на транспортування, оплату експортного мита і деякі інші витрати перевищують середню вартість Urals. Таким чином, з понеділка, 30 березня, ціна російської нафти залишається негативною.

Argus Media - міжнародне незалежне цінове агентство, яке висвітлює енергетичні та товарно-сировинні ринки.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту зросли в четвер, 2 квітня, після того, як президент США Дональд Трамп повідомив, що найближчим часом очікує угоди, яка покладе кінець цінової війни між Саудівською Аравією і Росією. Червневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 7,2% до 26,5 доларів за барель, а WTI - на 6,4% до 21,6 доларів за барель.

Зазначимо, різниця між біржовими ф'ючерсами на нафту певних марок і ціною продажу фізичної нафти може бути істотна. Зокрема, після почав цінової війни Саудівська Аравія продає свою нафту в Європу з дисконтом до 10 доларів від біржових котирувань.

За оцінками НБУ, падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів.