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В ОП озвучили ожидания от девятого пакета санкций ЕС против России: подробности

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Среда 12 октября 2022 18:20
В ОП озвучили ожидания от девятого пакета санкций ЕС против России: подробности Фото: в ОП озвучили ожидания девятого пакета санкций ЕС против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз приступил к работе над девятым пакетом санкций против России. Ограничения должны быть расширены и по отношению к Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замглавы Офиса президента Игоря Жовквы в эфире телемарафона.

"Поблагодарили за восьмой пакет, но уже работаем над девятым пакетом, а там должно быть все то, что не вошло в восьмой и предыдущие пакеты. От SWIFT до сих пор не отключены все российские и белорусские банки, особенно Газпромбанк", - заявил Жовква.

По словам замруководителя Офиса президента, также важно ограничить цену на российский газ или ввести запрет на его экспорт.

Среди других необходимых санкций Жовква назвал:

  • запрет европейским судам входить в порты России;
  • запрет выдачи всех категорий виз русским гражданам;

Также замруководителя ОП отметил, что важно расширить санкции против Беларуси. В настоящее время разговоры по этому поводу ведутся и решается вопрос о введении ограничений против белорусских банковских систем.

"Беларусь также в поле зрения - и нашему, и нашим партнерам из ЕС", - добавил Жовква.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский союз уже приступил к подготовке девятого пакета санкций против России.

Также, согласно данным Bloomberg, разрабатывается схема передачи российских активов на восстановление Украины.

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Офис президента Российская Федерация
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