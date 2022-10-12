В ОП озвучили ожидания от девятого пакета санкций ЕС против России: подробности
Европейский союз приступил к работе над девятым пакетом санкций против России. Ограничения должны быть расширены и по отношению к Беларуси.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замглавы Офиса президента Игоря Жовквы в эфире телемарафона.
"Поблагодарили за восьмой пакет, но уже работаем над девятым пакетом, а там должно быть все то, что не вошло в восьмой и предыдущие пакеты. От SWIFT до сих пор не отключены все российские и белорусские банки, особенно Газпромбанк", - заявил Жовква.
По словам замруководителя Офиса президента, также важно ограничить цену на российский газ или ввести запрет на его экспорт.
Среди других необходимых санкций Жовква назвал:
- запрет европейским судам входить в порты России;
- запрет выдачи всех категорий виз русским гражданам;
Также замруководителя ОП отметил, что важно расширить санкции против Беларуси. В настоящее время разговоры по этому поводу ведутся и решается вопрос о введении ограничений против белорусских банковских систем.
"Беларусь также в поле зрения - и нашему, и нашим партнерам из ЕС", - добавил Жовква.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский союз уже приступил к подготовке девятого пакета санкций против России.
Также, согласно данным Bloomberg, разрабатывается схема передачи российских активов на восстановление Украины.
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